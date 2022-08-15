Ярославль, 15 августа, 2022, 16:47 — ИА Регнум. В ярославских школах установят мемориальные доски в память героев, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

Увековечить память военнослужащих предложил врио губернатора региона Михаил Евраев на встрече с представителями патриотических организаций.

«Недавно в Тутаеве мы открывали стелу в память о погибшем Иване Апанчуке. Это наш долг — увековечивать память о ребятах, которые ценой собственной жизни сегодня отстаивают независимость Донбасса, продолжают дело наших дедов и защищают мир от нацизма. И это самое малое, что мы можем и должны делать, — хранить память о наших героях, рассказывать истории их подвига нашей молодежи и передавать эту память следующим поколениям», — сказал Михаил Евраев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что правительство Ярославской области выделило 10 миллионов рублей на помощь участникам специальной военной операции России на Украине.