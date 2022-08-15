Москва, 15 августа, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Иосиф Сталин постоянно менял командующих армиями и фронтами, подыскивая место, где тот или иной человек будет на своём месте, и сегодня руководству России предстоит пройти этот же путь, отметил 15 августа в своем телеграм-канале военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

Иван Шилов ИА REGNUM Сталин

Следите за развитием событий в трансляции: «Цели будут достигнуты»: спецоперация ВС России на Украине — все новости»

Нужно пройти этот же путь, чтобы в огне сражений могли родиться новые военные гении, имена которых войдут в историю, полагает Фомин. Сейчас многих офицеров «держит» опыт войны в Чечне, а ориентироваться на былые заслуги опасно, результат надо показывать «здесь и сейчас», добавил военкор.