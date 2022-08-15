Мирослава Романенко, 15 августа 2022, 17:10 — REGNUM Депутаты украинского парламента продлили срок действия военного положения на 90 дней. Об этом 15 августа в своем телеграм-канале сообщил депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк.
Поддержав соответствующий законопроект, депутаты Рады продлили срок действия военного положения в стране до 21 ноября 2022 года. Также политик добавил, что парламент Украины поддержал законопроект об утверждении указа Владимира Зеленского о продлении срока мобилизации.
Новость обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения задались вопросом, почему на фронте нет украинских депутатов, ведь стоило бы им и их детям оказаться в окопах. Были и те, кто задался вопросом, есть (и будет ли) еще на Украине кого призывать.
«На Украине продлят военное положение и всеобщую мобилизацию минимум до 20 ноября, Верховная рада проголосовала необходимые поправки к законам. Ну теперь Украина получит очередной транш МВФ, условия по продолжению поставок «пушечного мяса» выполнен», — прокомментировал новость украинский журналист Дмитрий Василец в своем телеграм-канале.
«Чоловіків ще вистачає (мужчин еще хватает. — М. Р.)», — написал Анатолій.
«Ещё остались?» — поинтересовался у него Вадим.
«Так ще виловлюють (так еще вылавливают. — М. Р.)», — ответил Вадиму Анатолій.
«Когда Украина одумается?!» — задалась вопросом Ирина Б.
«Когда будет капитуляция украинской нацисткой власти!» — ответил Ирине «Серый пал».
«А что-то для украинской власти изменилось? Они что до этого гребли деньги, не думая о других, что сейчас», — ответил Ирине Б. AL b.
«Почему [мобилизация] только мужского [населения]?! С 1 октября и за женщин возьмутся!» — отреагировала Елена С.
«Ещё осталось кого мобилизовывать? Это уже какая-то могилизация», — отметил П. Н. К.
«Даёшь «95 квартал» в окопы!» — призвала Елена К.
«95 квартал» давно в «окопах»… В Лондоне, Европе…» — с сарказмом ответил Елене К. Геннадий.
«До последнего украинца!» — добавил Aleksey.
«Там уже мобилизовывать некого. Их же пленные не хотят идти на обмен, умоляют РФ не отдавать их Украине…» — пишет Ирина Я.
«Что-то никто с Рады (украинского парламента. — М. Р.) не воюет», — отметил Paul.
«После 21 ноября призывать некого будет», — написал Алексей.
«Депутатов их на фронт надо отправлять и их сыновей…» — призвал Latslaw.
«Хватит ли у них мужчин до 21 ноября — вот в чём вопрос», — подытожила Александра.
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