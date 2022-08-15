Москва, 15 августа 2022, 16:34 — REGNUM Повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве из-за сильной жары, продлён до среды, 17 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
По шкале интенсивности погодных явлений «оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».
Как уточняется, действие предупреждения продлено до 11:00 17 августа. Ожидается, что в этот период в дневные часы температура воздуха в столице будет достигать +30…+32 °C.
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