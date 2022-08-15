Москва, , 16:34 — REGNUM Повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве из-за сильной жары, продлён до среды, 17 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Жара в Москве. ВДНХ Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По шкале интенсивности погодных явлений «оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Как уточняется, действие предупреждения продлено до 11:00 17 августа. Ожидается, что в этот период в дневные часы температура воздуха в столице будет достигать +30…+32 °C.

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