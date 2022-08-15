Москва, 15 августа, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Повышенный «оранжевый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве из-за сильной жары, продлён до среды, 17 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве. ВДНХ

По шкале интенсивности погодных явлений «оранжевый» уровень означает, что «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

Как уточняется, действие предупреждения продлено до 11:00 17 августа. Ожидается, что в этот период в дневные часы температура воздуха в столице будет достигать +30…+32 °C.