Санкт-Петербург, 15 августа, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге на текущей неделе пациентов с ковидным диагнозом начнут принимать ещё два стационара. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Дарья Драй ИА REGNUM Пустые койки

Больных с ковидом в ближайшие дни начнут размещать в корпусе-трансформере больницы святителя Луки. Затем принимать таких пациентов на лечение будут и в трансформере больницы святого Георгия.

На сегодняшний день в Петербурге есть 2142 койки для размещения больных с коронавирусом. Свободными на 14 августа остались только 24 больничных места, однако, как уверяют в комздраве, в городе не будет такой ситуации, когда некуда госпитализировать пациентов.

«В понедельник запас коек за счет большой выписки больных увеличивается. Количество свободных коек в течение суток постоянно меняется, так как поступление и выписка пациентов — динамичный процесс», — объяснили в комздраве.

Напомним, что в Северной столице вновь наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. В связи с этим губернатор города Александр Беглов призвал граждан проходить ревакцинацию от ковида.