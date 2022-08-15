Одинцово, Московская область, 15 августа 2022, 16:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил о превосходстве российского оружия над зарубежным, причём по ряду позиций речь идёт об опережении на десятилетия. Об этом он сказал 15 августа на открытии «Армии-2022».
Говоря о высокоточном российском оружии и робототехнике, а также о боевых комплексах, которые созданы на основе «новых физических принципов», президент сказал:
Отметив, что российские разработки наверняка заинтересуют зарубежных партнёров, президент сказал, что страна готова на эту тему «работать вместе на справедливых, равноправных условиях», как например, это происходит в рамках ШОС и ОДКБ.
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