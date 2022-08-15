Одинцово, Московская область, 15 августа, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о превосходстве российского оружия над зарубежным, причём по ряду позиций речь идёт об опережении на десятилетия. Об этом он сказал 15 августа на открытии «Армии-2022».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

Говоря о высокоточном российском оружии и робототехнике, а также о боевых комплексах, которые созданы на основе «новых физических принципов», президент сказал:

«Многие из них на годы, а может быть, и на десятилетия опережают зарубежные аналоги, а по тактико-техническим характеристикам значительно превосходят их».

Отметив, что российские разработки наверняка заинтересуют зарубежных партнёров, президент сказал, что страна готова на эту тему «работать вместе на справедливых, равноправных условиях», как, например, это происходит в рамках ШОС и ОДКБ.