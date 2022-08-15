Москва, 15 августа, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Западному истеблишменту не нравится, что аудитория ищет информацию на российских ресурсах и может узнать правду о событиях на территории Украины, отметил 15 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

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Как сообщалось ранее, Apple потребовало от Rutube либо удалить контент российских государственных СМИ, либо сделать его доступным только для пользователей из России.

«Беспокойство западных информационных монополистов лишь подтверждает, что зарубежный зритель уже не верит в то, что подают местные СМИ, а значит, что запрет на просмотр российского контента только подогреет к нему интерес», — отметил Поддубный.