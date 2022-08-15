Константиновский район, Ростовская область, , 16:29 — REGNUM Крупный ландшафтный пожар вспыхнул неподалёку от автозаправочной станции в Ростовской области. Очевидцы 15 августа в социальных сетях публикуют кадры с места происшествия, на которых видны клубы дыма.

Сухая трава горит в Ростовской области Пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области

«Сильнейший ландшафтный пожар в Константиновске Ростовской области. Огонь подбирается к АЗС», — пишет автор снимков.

В донском управлении МЧС России корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что пожар неподалёку от хутора Ведерников Константиновского района вспыхнул около 14:25 мск. По оперативным данным, огонь распространился на площади 2000 кв. метров.

Борьбу с огнём ведут 16 человек и четыре единицы техники.