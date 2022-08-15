Волгоград, 15 августа, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Взрыв нефтепровода, готовившийся украинскими спецслужбами, предотвратили сотрудники ФСБ в Волгоградской области.

Transneft.ru Нефтепровод

По данным ведомства, взорвать трубу пытались двое россиян из праворадикальной группировки «Реструкт» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), созданной националистом Максимом Марцинкевичем («Тесаком»). Во время спецоперации они оказали вооружённое сопротивление и были нейтрализованы.

Спецслужбы считают, что диверсию под контролем украинских спецслужб вели члены «Реструкта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — россиянин Андрей Ч. (1986 года рождения), участвующий сейчас в боях на Украине в составе нацбатальона «Ураган», и гражданин Украины Юрий Ионов (1988 года рождения) из нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в России).

В ФСБ ищут пособников члены «Реструкта» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает 15 августа РИА Новости.