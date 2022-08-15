Волгоград, , 16:28 — REGNUM Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении террористического акта на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области. Соответствующее заявление распространила сегодня, 15 августа, пресс-служба ФСБ России.

Нефтепровод tpsdave

Сообщается, что террорестический акт планировали двое граждан Российской Федерации, которые входили в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной националистом Максимом Марцинкевичем, известным под кличкой «Тесак». Оба они были нейтрализованы при попытке подрыва нефтепровода в Волгоградской области.

На месте преступления сотрудниками ФСБ изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, а также два травматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами.