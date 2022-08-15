Москва, , 16:26 — REGNUM Большинство национальных валют стали быстрее девальвироваться, и биткоин приобретает статус средства сбережения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал очередной рост котировок биткоина.

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«Восстановление доверия к биткоину связано с несколькими причинами. Во-первых, это обычный отскок после довольно сильного падения этого чрезвычайно волатильного актива. Во-вторых, сейчас уменьшается доверие к фиатным деньгам, эмитируемым государствами. Большинство национальных валют стали быстрее девальвироваться, и биткоин приобретает статус средства сбережения (конечно, при условии диверсификации портфеля). В-третьих, из-за геополитических проблем трансграничные переводы между гражданами разных стран в долларах или других валютах стали сложнее. Довольно большие издержки на такие переводы вынуждают некоторых переходить на биткоин, неподконтрольный никаким властям государства», — сказал Ковригин.

По его словам, рост биткоина не будет устойчиво длительным.

«Издержки на транзакции в нём стали тоже больше. Да и не настолько он ликвиден в большинстве стран, как национальные денежные знаки», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что биткоин может рухнуть до 21 тысячи долларов.

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