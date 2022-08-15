Кострома, 15 августа, 2022, 16:27 — ИА Регнум. В посёлке Красном-на-Волге Костромской области пройдёт Кубок России по мотокроссу. Об этом сообщает Федерация мотоциклетного спорта России. Заезды намечены на 20–21 августа. Торжественная церемония открытия соревнований с концертом и жеребьёвкой начнётся в 18.00 19 августа в центре посёлка.

https://www.mfr.ru Заезд мотоциклистов

Участие в заездах примут более 200 спортсменов из разных регионов России и Белоруссии. Команда победителей будет определена 21 августа. Организаторы отмечают, что соревнования по мотокроссу будут проводиться каждый год и станут «серьёзным стимулом» для привлечения молодёжи в «яркий и экспрессивный» спорт.

Отметим, что кроме заездов 20 августа в Костроме пройдёт главное туристическое событие года — фестиваль фейерверков «Серебряная ладья». Участие в нём примут 6 команд из Ставрополя, Реутова, Нижнего Новгорода, Бишкека, Санкт-Петербурга. В 2020 и 2021 годах из-за пандемии праздник был отменён. До коронавирусных событий на главной набережной и других смотровых точках города посмотреть на огни собирались не менее 20 тысяч костромичей и гостей из соседних и столичных регионов.