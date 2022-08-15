Москва, 15 августа, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В России 2023 год пройдет под знаком резкого падения инвестиций в реальный сектор экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что в первой половине 2023 года в России ожидается пик падения инвестиций в основной капитал.

Инвестиции

«С мнением первого вице-премьера касательно инвестиций согласиться можно уверенно — геополитическая напряжённость и чрезвычайные меры на рынках ценных бумаг, предпринятые многими странами, действительно надолго подорвали интерес к долгосрочному инвестированию как со стороны внутренних, так и тем более внешних инвесторов, — сказал Ковригин. — До сих пор еще не снят запрет на продажу российских ценных бумаг иностранными инвесторами. О каком росте инвестиций можно говорить в таких условиях? Уверен, что 2023 год пройдет под знаком резкого падения инвестиций в реальный сектор экономики. Не исключено, что падение продолжится и далее».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Белоусова, «мы только-только сейчас входим в спад инвестиций».