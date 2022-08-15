Ростов-на-Дону, , 16:29 — REGNUM В Ростовской области крупнейшей площадкой проведения форума «Армия-2022» станет музейный комплекс «Самбекские высоты» в Неклиновском районе. На его территории будет продемонстрирована, в том числе, трофейная техники ВСУ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Южного военного округа 15 августа.

Российская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Гостям форума будут представлены десятки образцов вооружения, военной и специальной техники, в том числе танк Т-72Б3, боевая машина пехоты БМП-3, бронетранспортер БТР-82АМ, самоходная гаубица «Мста-С», буксируемая гаубица «Мста-Б», комплексы «Искандер» и «Штурм-С». Будет развёрнута экспозиция техники и оружия времён Великой Отечественной войны, а на отдельной площадке — выставка трофейной техники из зоны выполнения специальной военной операции по защите Донбасса.

Организаторы позаботятся о работе спортивного кластера, зоны отдыха. Будет работать полевая кухня.

Перед гостями форума выступят творческие коллективы Ростовского гарнизона, будет организована работа мобильного комплекса отбора по контракту на военную службу.