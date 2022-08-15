Москва, 15 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Школьники из ДНР и ЛНР активно принимают участие в проекте «Университетские профильные образовательные смены», который проходит при поддержке министерства просвещения России, сообщается

Kremlin.ru Студенты

https://edu.gov.ru/press/5629/novye-universitetskie-smeny-prohodyat-dlya-shkolnikov-iz-dnr-i-lnr-v-pedvuzah-rossii/

на сайте ведомства.

На площадках российских педагогических вузов школьники из ДНР и ЛНР знакомятся с историей и культурой России.

В Армавире и Челябинске очередные «Университетские смены» подошли к концу, в Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Грозном они продолжаются, а Ярославль, Волгоград и Омск встречают новых участников.

В Армавирском государственном педагогическом университете подошла к концу третья «Университетская смена», которая проходила по программе «Наследие России». Участники смены смогли познакомиться с культурным многообразием Краснодарского края и Армавира, узнали об истории многонациональной Кубанской земли.

В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете в заключительный день «Университетской смены» ребята приняли участие в игре «Русский мир» и мероприятиях проекта «Большая перемена» Российского движения школьников. Завершилась смена ЮУрГГПУ прощальным костром.

Участники второй «Университетской смены» Красноярского государственного педагогического университета имени В. П. Астафьева пообщались с губернатором Красноярского края Александром Уссом, съездили в Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» и национальный парк «Красноярские Столбы», посетили Музей-усадьбу Г. В. Юдина.

Интерактивную экскурсию для школьников из ДНР провели по технопарку и «Кванториуму» Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Участникам второй «Университетской смены» НГПУ показали, как исследовать ДНК банана, рассказали о виртуальном пространстве, научили управлять роботами и вышивать на автоматизированной швейной машинке.

В Чеченском государственном педагогическом университете для школьников из ДНР провели экскурсию в Музее Чеченской Республики. На спортплощадке ЧГПУ участники «Университетской смены» включились в игры по волейболу, футболу, стритболу, бадминтону и теннису.

В Новосибирском государственном педагогическом университете ребята из ЛНР встретились с министром образования Новосибирской области Сергеем Федорчуком в рамках проекта «Классная встреча». Для участников «Университетской смены» прошли мастер-классы по гончарному делу, выжиганию, бисероплетению, песочной анимации.

В Ярославском государственном педагогическом университете стартовала вторая «Университетская смена» «Родина первых» для 44 школьников из ЛНР. На открытии прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага России, а затем для ребят выступили творческие коллективы Ярославля. По традиции участники смены ЯГПУ приняли участие в посадке деревьев на аллее Дружбы в Ботаническом саду университета.

Вторая «Университетская смена» «Подвиг России» открылась в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете. 50 школьников из ЛНР побывают в Музее-панораме «Сталинградская битва», на Мамаевом кургане, погуляют по набережной Волгограда. В первые дни участники смены ВГСПУ посетили стадион «Волгоград-арена», где прошел матч волгоградского футбольного клуба «Ротор».

В Омском государственном педагогическом университете встретили 29 школьников из ЛНР на третью «Университетскую смену». За десять дней смены ребята пройдут программу «История России в зеркале культуры». Они побывают в Омской крепости, Омском государственном историко-краеведческом музее, Музее имени М. А. Врубеля, Омском планетарии, Технопарке универсальных педагогических компетенций ОмГПУ.

Федеральный проект «Университетские профильные образовательные смены» реализуется при поддержке министерстве просвещения России и министерстве образования и науки России. В рамках проекта для детей и подростков из Донецкой и Луганской народных республик 12–17 лет проходят образовательные смены на базе ведущих университетов России, включая педагогические вузы.

Для участников смен проводятся обзорные экскурсии с посещением объектов культурно-исторического наследия, музеев, театров, интерактивные образовательные занятия по истории и культуре России, спортивные мероприятия.

«Университетские смены» проходят с июня по август 2022 года.