Москва, 15 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. В настоящее время большинство российских потребителей привыкли к сложившейся неопределённости, вызванной геополитическими факторами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова о том, что пик спада потребления в РФ уже пройден.

Иван Шилов ИА REGNUM Потребитель

«Условно с этим мнением можно согласиться. В первые месяцы весны модели потребительского поведения изменились заметно — многие покупатели стали откладывать исполнение решения о приобретении товаров длительного пользования, дорогих продуктов питания и т.д. В настоящее время большинство уже привыкли к текущей неопределённости, вызванной геополитическими факторами. Мы приняли новую реальность. Модели потребительского поведения возвращаются к прежним уровням начала 2022 года. Однако так ли быстро восстановится покупательская способность? Здесь многое зависит от способности российских производителей адаптироваться к текущей ситуации», — сказал Ковригин.

По его словам, многие уже смогли наладить новые производственные и логистические цепочки, восстановить производство.

«Однако это далеко не всё. И падение средних доходов работающего населения есть. Осень многое прояснит», — сказал Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов заявил, что пик спада потребления в России либо уже прошёл, либо идёт в данный момент.