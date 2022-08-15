Пенза, , 16:33 — REGNUM В нескольких банках жительница Пензы оформила кредит в размере более 2 млн рублей и перевела все деньги на счета телефонных мошенников. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Уголовное дело Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам жительницы Октябрьского района Пензы, по телефону якобы позвонил сотрудник банка и убедил в оформлении неизвестными кредита на ее имя. Злоумышленников можно опередить путем оформления встречного займа, а затем перевода денег на безопасный счет, убеждали звонившие.

Следуя указаниям, женщина оформила в нескольких банках кредиты и кредитные карты на общую сумму более 2 млн рублей. Через несколько банкоматов горожанка перевела всю сумму на банковские счета и электронный кошелек, которые ей предоставил звонивший. По окончании перевода денег женщина поняла, что была обманута, и обратилась в полицию.

Ранее ИА REGNUM сообщало, неравнодушие банковского работника позволило уберечь 73-летнюю жительницу Пензы от телефонных мошенников, которые убеждали женщину обналичить крупную сумму и перевести деньги на другие счета.

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