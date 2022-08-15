Москва, 15 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Борьба с бедностью в России обречена на поражение без запрета микрофинансовых организаций, так как небольшой рост доходов поглощает инфляция и растущая доля затрат на погашение займов. Как передает корреспондент 15 августа, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

Он напомнил, что по данным Национального бюро кредитных историй, в июне–июле число выданных микрофинансовыми организациями займов «до зарплаты» превысило показатели прошлого года, несмотря на традиционно низкий сезон спроса на микрозаймы и заемные средства в целом. Миронов считает, что дело не в росте потребительской активности, а в том, что рост цен остановился, но на таком уровне, что семейные бюджеты «трещат по швам».

«Рост микрозаймов говорит о том, что тощая подушка безопасности истощилась, накопления закончились, и чтобы свести концы с концами, люди вынуждены снова идти на поклон к ростовщикам и занимать под сумасшедшие проценты. Растет и объем заявок на банковские кредиты, но там требования строже, и наименее обеспеченные граждане попадают в сети микрофинансовых кровососов», — отметил депутат.

Миронов напомнил, что в настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект об упразднении микрофинансовых организаций с 1 января 2023 года.

«Есть два пути. Один — буквально в разы всем повысить зарплаты и дать людям возможность вырваться из долговой кабалы. Это соблазнительно, но, к сожалению, нереально и даже опасно для экономики. Другой реалистичный вариант: государство, создавая условия для роста доходов населения, одновременно сдерживает инфляцию и освобождает граждан от долгового рабства. И здесь первый необходимый шаг — ликвидация МФО и кредитная амнистия, полное списание долгов. А так как спрос на микрозаймы сразу не исчезнет, задачу микрокредитования может взять на себя государство под минимальные проценты или даже беспроцентно. К сожалению, мы сейчас идем по третьему пути: ничего не делать, ничего не менять, надеясь, что каким-то чудесным образом экономика будет развиваться при нищем населении. Но это путь в тупик», — заключил парламентарий.

Читайте также: Жители РФ стали осторожнее относиться к получению займов в МФО — экономист