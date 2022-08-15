Киев, 15 августа, 2022, 16:22 — ИА Регнум. В свете решения Верховной рады Украины следует ждать новых рекордов инфляции в этой стране, заявил 15 августа в своем телеграм-канале (Colonelcassad) военный эксперт Борис Рожин.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинская Рада

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Как сообщалось ранее, украинский парламент утвердил решение о повышении военных расходов на 7,3 млрд долларов за счет эмиссии средств.

«Печать необеспеченной бумаги продолжается», — отметил эксперт.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Киев рассчитывает до конца 2022 года получить финансовую помощь западных партнеров в объеме не менее 12 млрд долларов.