Париж, , 16:22 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил жителей Индии с Днем независимости. Об этом глава французского государства написал в Twitter.

Эммануэль Макрон Официальный сайт президента Франции

«Дорогой друг, Нарендра Моди, дорогие жители Индии, с Днем независимости! С гордостью отмечая колоссальные достижения Индии за последние 75 лет, вы можете быть уверены, что Франция всегда будет на вашей стороне», — написал Эммануэль Макрон в Twitter.

Напомним, 15 августа 1947 года Индия обрела независимость. В феврале того же года Великобритания объявила, что предоставит Британской Индии независимость.