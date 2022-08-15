Ульяновск, 15 августа, 2022, 16:21 — ИА Регнум. В рамках международного военно-технического форума «Армия-2022» подписано соглашение о строительстве и модернизации инфраструктуры Вооружённых сил России на территории Ульяновской области, в том числе суворовского военного училища. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

https://ulgov.ru/ Замминистра обороны России Тимур Иванов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Соглашение предполагает строительство объектов для размещения Ульяновского гвардейского суворовского военного училища. Соответствующий документ подписали заместитель министра обороны России Тимур Иванов и губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Построим новое гвардейское суворовское военное училище в Ульяновске. С Минобороны РФ дали старт этому масштабному проекту на форуме «Армия-2022», — написал в телеграм-канале глава региона.

Алексей Русских добавил, что училище «имеет славную историю и мощные традиции, но материально-техническая база на сегодняшний день требует модернизации»:

«Поэтому мы должны выйти на новый этап развития этого знакового для нашего региона учебного заведения».

Областное минимущество и совместно с Министерством обороны под будущее Суворовское училище выбрали федеральный участок в Заволжском районе Ульяновска.

В Минобороны добавляют, что соглашение предусматривает долгосрочную перспективу по строительству и модернизации инфраструктуры Вооружённых сил России на территории Ульяновской области.

Напомним, что территория бывшего Суворовского училища, которая находится в собственности Министерства обороны России, перейдёт на баланс Ульяновска.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область представила экспозицию на семи площадках международного военно-технического форума «Армия». Региональные власти также планируют обсудить перспективы создания технопарка радиоэлектронной промышленности

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