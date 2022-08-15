Ставрополь, , 16:20 — REGNUM Жители города Ставрополя в последнее время ощущают неприятный запах. Они жалуются на проблему в соцсетях, звонят в мэрию, уполномоченные органы власти, однако запах не устранен, а его причины до сих пор не установлены. Разобраться с проблемой поручил главам города Ставрополя и Шпаковского района губернатор края Владимир Владимиров.

Отравление Unece.org

Он отметил, что мобильная лаборатория исследования воздуха не выявила в воздухе опасности, все показатели в норме. К выяснению причин Владимиров также подключил управление Роспотребнадзора, минприроды, министерство ЖКХ.

«Источник проблемы, тем не менее пока не найден. Вот это считаю недопустимым. Если разбираться — то до конца. <…> Уважаемые главы муниципалитетов — Иван Ульянченко и Игорь Серов , жду доклада завтра».

Ранее мэр Ставрополя Иван Ульянченко сообщил в своем телеграм-канале, что причины зловония, которое жители краевой столицы, терпят с пятницы, 12 августа, установить не удалось.

«Никаких происшествий, которые бы могли стать причиной едкого запаха в городе, не зафиксировано, канализация работает исправно, нет аварий на производствах», — написал Ульянченко.

Между тем жители жалуются на запах то ли горелых костей, то ли канализации.