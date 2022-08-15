Некрасовское, Ярославская область, 15 августа, 2022, 16:26 — ИА Регнум. В деревне Грешнево Некрасовского района Ярославской области затянулся ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта.

onf.ru Территория перед ФАПом в деревне Грешнево

Активисты ОНФ побывали в Грешневе в ходе проверки новых ФАПов.

«По информации Росздравнадзора, строительство затянулось из-за проблем с подрядчиком. Мы попросили профильный департамент ускорить начало работы ФАПа и назвать точные сроки, когда новое здание откроется для приема пациентов. Также обратили внимание органов местного самоуправления на необходимость привести в порядок подъездной путь и прилегающую территорию», — сказала руководитель регионального исполкома Народного фронта Оксана Каменецкая.

Как следует из информации на портале Госзакупок, контракт с подрядчиком был заключён 4 октября 2021 года, срок исполнения — до 31 июля 2022 года. На данный момент исполнение контракта не завершено.

«Сама модульная конструкция готова, мы побывали внутри. Все аккуратно и красиво, есть вода, свет. Но смущает, что не увидели ни кабеля, ни других технологических решений по обеспечению интернетом. А интернет — это возможность телеконсультаций, передачи электрокардиограмм, продажи лекарств», — сказала Каменецкая.

Обратили общественники внимание и на то, что нигде не установлен знак «Пункт первой медицинской помощи». Активисты ОНФ планируют побывать ещё в нескольких новых фельдшерско-акушерских пунктах региона.