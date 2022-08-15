Москва, , 17:09 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» представляет более 250 разработок, среди которых новинки направленные на работу в условиях Крайнего Севера и Арктики. Об этом сообщает пресс-служба «Росэлектроники».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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"НПО «Импульс» впервые покажет свою перспективную разработку — морозоустойчивые литий-ионные аккумуляторы, обеспечивающие автономную работу любых устройств в экстремальных климатических условиях. В отличие от стандартных аккумуляторов импортного производства, аккумуляторы «Импульса» дольше держат заряд при низких температурах, что позволяет применять их в условиях Крайнего Севера и Арктики», — указано в сообщении.

Помимо этого, «Росэлектроника» и дочерние компании представят унифицированную командно-штабную машину МП32М1, комплексы радиотехнической разведки и противодействия беспилотникам, новейшие системы связи для авиации, решения для защиты от кибератак, образцы перспективной ЭКБ, комплекс средств связи для легкого тактического истребителя пятого поколения Checkmate, наземный комплекс воздушной связи НКВС-27 и многое другое.

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Как сообщало ИА REGNUM, мероприятия форума «Армия-2022» пройдут с 15 по 21 августа на объектах подмосковного парка «Патриот», на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, во всех военных округах и на Северном флоте, а также более чем в 30 субъектах России.

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