Воронеж, 15 августа, 2022, 16:14 — ИА Регнум. Сокращение оборота розничной торговли зафиксировано в Воронежской области в первом полугодии 2022 года по сравнению с показателями 2021 года. Данные корреспонденту ИА REGNUM 15 августа предоставили в пресс-службе Воронежстата.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазин

В январе–июне 2022 года оборот розничной торговли в регионе составил 352,8 млрд рублей, что на 5,2% меньше, чем за тот же период 2021 года.

На 93,9% оборот розничной торговли был сформирован за счёт торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6,1%, тогда как в 2021 году — 5,4%.

Основную долю, 54,8%, в макроструктуре оборота розничной торговли составили непродовольственные товары. Больше всего воронежцы покупали автомобили, бензин, одежду и дизельное топливо, косметические и парфюмерные товары, стройматериалы, лекарства, обувь, мебель и бытовую электронику.

На продовольствие в общем обороте розничной торговли в первом полугодии 2022 года пришлось 45,2%. Жители региона покупали мясо и мясные продукты, молочные продукты, кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, рыба, пищевые масла и жиры, свежие фрукты и овощи, сыры.

Всего жители региона приобрели продовольствия, а также напитки и табачные изделия на на 159,6 млрд рублей, непродовольственных товаров купили на 193,2 млрд рублей. В товарной массе продовольствие превысило показатели 2021 года на 1%, а вот непродовольственных товаров было приобретено меньше — на 9,7%.