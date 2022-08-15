Москва, 15 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Пока успехи параллельного импорта в РФ можно оценить как скромные. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 августа заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов. Так он прокомментировал информацию о том, что экспорт товаров из ЕС в Россию в июне 2022 года вырос на 18% по сравнению с маем и составил почти 4,5 млрд евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Экспорт растет, так как санкции вступают в силу постепенно, и перед их введением страны торопятся сделать запасы на период организации альтернативных поставок, — сказал Хестанов. — Пока наиболее вероятным выглядит спад в 5–7%, но любой прогноз не будет устойчивым до тех пор, пока не стабилизируется санкционный режим. До этого еще далеко. Динамика российского импорта, в том числе и из ЕС, зависит от успехов в налаживании параллельного импорта. Пока его успехи скромные, однако и времени прошло не так уж много. Возможно, к концу года параллельный импорт заработает лучше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, страны Европы нарастили поставки косметики и лекарственных препаратов в Россию.