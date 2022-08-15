Лондон, , 16:08 — REGNUM Признать COVID-19 профессиональным заболеванием предложил властям Конгресс тред-юнионов Британии в своём заявлении 15 августа.

Коронавирус Kraszdrav.ru

Профсоюзная организация заявила, что COVID-19 нужно «классифицировать как заболевание, передающееся в том числе при исполнении служебных обязанностей».

Власти Британии, настаивает конгресс, должны поддержать работников, страдающих от последствий коронавируса. Внесение этого заболевание в список профессиональных обеспечит работающим право получить меры поддержки от работодателя.

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