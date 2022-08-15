Псков, , 16:23 — REGNUM Псковской области выделили 60 млн рублей из федерального бюджета на развитие промышленности. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Эти средства региону выделили по результатам конкурса на Единую региональную субсидию. Деньги позволят частично возместить затраты на реализацию инвестиционных проектов, которые подразумевают обновление и дальнейшее развитие промышленных предприятий.

Псковская область получит 60 млн рублей в начале 2023 года. С их помощью власти региона смогут возместить траты, которые производились при покупке нового оборудования, а также на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

Отметим, что ранее из федерального бюджета региону выделили 100 млн рублей на создание историко-патриотического лагеря.

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