Псков, 15 августа, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Псковской области выделили 60 млн рублей из федерального бюджета на развитие промышленности. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Эти средства региону выделили по результатам конкурса на Единую региональную субсидию. Деньги позволят частично возместить затраты на реализацию инвестиционных проектов, которые подразумевают обновление и дальнейшее развитие промышленных предприятий.

Псковская область получит 60 млн рублей в начале 2023 года. С их помощью власти региона смогут возместить траты, которые производились при покупке нового оборудования, а также на докапитализацию регионального фонда развития промышленности.

Отметим, что ранее из федерального бюджета региону выделили 100 млн рублей на создание историко-патриотического лагеря.