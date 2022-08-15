Тбилиси, 15 августа, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Руководители компаний, импортирующих автомобильное топливо в Грузию, пообещали снизить цены на 0,2 — 0,3 лари (5 — 7 рублей по курсу) за литр. Об этом 15 августа на совещании объявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

wilhei Канистры с топливом

«Несмотря на то, что лари укрепился, а цены на топливо на рынке снизились, у нас остаётся ощущение, что это не отразилось соответствующим образом, цены не снизились пропорционально. Поэтому нам необходимо активизировать работу с импортерами топлива», — сказал Гарибашвили.

Он сообщил, что поручил Агентству конкуренции провести расследование и проверить, не нарушают ли импортёры условия конкуренции. Премьер-министр подчеркнул, что он лично контролирует положение на топливном рынке Грузии.

Стоит отметить, что автомобильное топливо в Грузии начало дорожать с осени 2021 года. В феврале и марте 2022 года был резкий скачок цен, после которого они побили исторический рекорд страны. В оппозиции призвали снизить размер акциза на топливо, чтобы цена стала меньше на 0,15 — 0,2 лари.