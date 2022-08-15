Челябинск, , 16:02 — REGNUM В Челябинской области руководство одной из фирм погасило долг перед бюджетом по налогам и уплатило штрафы на общую сумму более 250 млн рублей.

Сборщики налогов Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что долги накопились в 2020 и 2021 годах. По данным следователей, руководитель организации для расчётов использовал счета подконтрольных ему организаций, чтобы не платить налоги. Таким образом он скрыл деньги, на которые налоговики планировали наложить взыскание.

После возбуждения уголовного дела руководство фирмы рассчиталось с бюджетом. В связи с этим дело было прекращено.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый случай, когда уголовные дела прекращают после осуществления всех выплат бюджету.

Добавим, за январь–июнь в Челябинской области зафиксировали 1762 преступления экономической направленности. Рост составил 48,8%.