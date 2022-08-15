Тюмень, , 16:02 — REGNUM В Тюменской области выявили 322 упаковки нелегальных гормональных медикаментов. Об этом сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Запретный груз везли из Казахстана в Екатеринбург Пресс-служба Тюменской таможни

Товары следовали из Казахстана в Екатеринбург известной транспортно-логистической компанией. Их задержали благодаря взаимодействию таможенников с Погрануправлением ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Специалисты подтвердили, что гормональные препараты не зарегистрированы Министерством здравоохранения РФ. Товары стоимостью более 100 тысяч рублей нарушают законодательство в сфере обращения лекарственных средств и запрещены к ввозу на территорию России», — пояснил заместитель начальника Тюменской таможни Александр Воронов.

Нарушителю грозит возбуждение уголовного дела по статье 238.1 УК РФ («Обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере»). Материалы направлены в СУ СКР по Тюменской области для принятия процессуального решения.

Как следует из доклада по итогам работы за 2021 год, тюменские таможенники в прошлом году пресекли незаконный оборот более трёх килограммов запрещённых веществ.