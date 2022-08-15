Херсон, 15 августа, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Вопрос с газоснабжением Херсонской области будет решён до конца 2022 года. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Регион посетил замглавы Минэкономразвития РФ Сергей Назаров. Он рассказал, что газоснабжение региона будет налажено со стороны Крыма, говорится в информации. Вопрос планируется решить до конца года.

Также планируется решить вопрос восстановления электроснабжения в освобождённом городе Снигирёвка Николаевской области.