Краснодар, 15 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки подтвердили 461 случай заражения коронавирусом, выписали с выздоровлением 136 ковид-пациентов. Об этом 15 августа сообщает оперативный штаб Кубани.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

У 4638 носителей коронавируса подтверждён COVID-19, они получают амбулаторное лечение. Госпитализация потребовалась 434 пациентам. В тяжёлом состоянии остаются три пациента, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

Всего на Кубани зафиксировали 273 155 случаев заболевания COVID-19, выздоровели 257 098 пациентов. Зарегистрировано 10 985 летальных исходов от COVID-19.