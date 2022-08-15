Москва, 15 августа, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 15 августа, по состоянию на 15:20 по мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 5%, откатываясь до $93,02 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Нефтепровод

«Распродажи на нефтяных площадках обусловлены не только опасениями сокращения экономического роста в Китае, но и заявлением Ирана о том, что страна может вернуться к ядерной сделке, предлагаемой Евросоюзом, в случае предоставления США некоторых гарантий.

Это вызвало панические настроения, хотя и гарантии такие получить малореально, да и возможности наращивания экспорта Ираном весьма скромны.

Так что, вероятно, в ближайшее время можно будет увидеть отскок котировок наверх на несбывшихся опасениях», — пояснил эксперт.

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