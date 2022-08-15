Майкоп, 15 августа 2022, 15:58 — REGNUM Из Адыгеи отправятся в Генический район Херсонской области подарки для первоклассников. Впервые севшим за парту школьникам подарят портфели со школьными принадлежностями. Всего их будет закуплено около 700 — по числу первоклассников, сообщил 15 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Он также сообщил, что кроме необходимых для учебы школьных принадлежностей, дети в Геническом районе получат наборы с познавательной информацией о России и о её государственных символах.
Помимо этого, по словам Кумпилова, в подшефном Геническом районе, где Адыгея помогает налаживать быт, будут построены десять игровых детских площадок. Они появятся уже к 1 сентября.
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