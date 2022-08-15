Майкоп, , 15:58 — REGNUM Из Адыгеи отправятся в Генический район Херсонской области подарки для первоклассников. Впервые севшим за парту школьникам подарят портфели со школьными принадлежностями. Всего их будет закуплено около 700 — по числу первоклассников, сообщил 15 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Подарки первоклассникам из Адыгеи Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

«В этом году подарки получат и первоклассники Генического района Херсонской области. Всего в этом году в первый класс там пойдут около 700 детей. Все они ко Дню знаний получат портфели и канцелярские наборы: тетради, дневник, альбомы, письменные принадлежности, цветные карандаши, краски и многое другое», — написал Кумпилов в своем телеграм-канале.

Он также сообщил, что кроме необходимых для учебы школьных принадлежностей, дети в Геническом районе получат наборы с познавательной информацией о России и о её государственных символах.

Помимо этого, по словам Кумпилова, в подшефном Геническом районе, где Адыгея помогает налаживать быт, будут построены десять игровых детских площадок. Они появятся уже к 1 сентября.

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