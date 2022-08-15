В Тамбовской области за сутки госпитализированы 13 ковид-пациентов
Тамбов, 15 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В Тамбовской области 15 августа выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом — на 100 меньше, чем сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Госпитализированы 13 человек. Всего в области зарегистрировано 118 тыс. 637 случаев заражения.
После выздоровления выписаны 115 тыс. 383 пациента, в том числе 47 — за последние сутки.
За весь период скончались 2457 человек. Не подтверждено новых летальных случаев.