Лондон, 15 августа 2022, 15:57 — REGNUM Жёлтый уровень опасности объявлен в Британии из-за проливных дождей, заявила 15 августа Метеорологическая служба королевства в Тwitter.
Отмечается, что в восточную часть страны идут сильные ливни с грозой, они могут распространиться на всю территорию страны. Есть вероятность наводнений, а также сильного ветра и града.
Кроме того, метеорологи предупредили о риске сухих гроз, из-за которых могут вспыхнуть пожары.
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