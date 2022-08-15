Лондон, 15 августа, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Жёлтый уровень опасности объявлен в Британии из-за проливных дождей, заявила 15 августа Метеорологическая служба королевства в Тwitter.

Фрэнсис Данби. Потоп. 1840

Отмечается, что в восточную часть страны идут сильные ливни с грозой, они могут распространиться на всю территорию страны. Есть вероятность наводнений, а также сильного ветра и града.

Кроме того, метеорологи предупредили о риске сухих гроз, из-за которых могут вспыхнуть пожары.