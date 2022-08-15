Ереван, , 15:54 — REGNUM При взрыве в Ереване, по предварительным данным, не пострадали граждане России. Об этом 15 августа сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Армении.

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«По предварительным данным, российских граждан среди пострадавших во время взрыва в ереванском торговом центре «Сурмалу» нет», — приводит агентство слова представителей посольства.

В дипмиссии уточнили, что данная информация в настоящее время уточняется, посольство находится в контакте с ведомствами Армении, владеющими информацией по этому вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, при взрыве в торговом центре в Ереване погибли шесть человек, ещё 19 числятся пропавшими без вести. Доставлены в больницы 60 человек.