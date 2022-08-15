Туймазинский район, Башкирия, 15 августа, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Сотрудника ОГИБДД районного отдела полиции обвинили во взяточничестве в Башкирии. Об этом 15 августа сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

По версии следствия, с 2019 по 2021 годы к фигуранту уголовного дела через посредника обратилось четыре человека с просьбой за взятку внести заведомо недостоверную информацию в экзаменационные листы об успешной сдаче теоретического экзамена на право управления транспортными средствами без фактической проверки уровня знаний.

В материалах дела указано, что за это обвиняемый получил более 55 тысяч рублей.

По данному факту в отношении теперь уже бывшего инспектора безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД отдела МВД России по Туймазинскому району было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что обвиняемый свою вину признал. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд для рассмотрения по существу. В данный момент в органах он больше не работает.