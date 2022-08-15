Симферополь, , 15:53 — REGNUM Снаряд времён Великой Отечественной войны обнаружен недалеко от торгового центра «Меганом» в Симферополе днём 15 августа, сообщили в пресс-службе администрации города.

МЧС России Mchs.gov.ru

Территорию оцепили специальные службы. На месте происшествия работают специалисты профильных ведомств.

Ранее, по данным ГУ МЧС по Республике Крым, в Керчи была проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны — специалисты уничтожили на специальном полигоне 36 единиц взрывоопасных предметов, преимущественно — авиабомб.