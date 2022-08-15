Тацинский район, Ростовская область, , 15:51 — REGNUM В Ростовской области назвали предварительную причину природного пожара в Тацинском районе, уничтожившего жилые дома на хуторе Жирнов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 августа.

Пожар ГУ МЧС по Республике Крым

Днём 14 августа неподалёку от хутора загорелось сено. Огонь по траве распространился на ближайший населённый пункт. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы линий электропередачи.

На месте происшествия работает комиссия, которая проведёт оценку ущерба, нанесённого огненной стихией.

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