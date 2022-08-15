Тацинский район, Ростовская область, 15 августа 2022, 15:51 — REGNUM В Ростовской области назвали предварительную причину природного пожара в Тацинском районе, уничтожившего жилые дома на хуторе Жирнов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 15 августа.
Днём 14 августа неподалёку от хутора загорелось сено. Огонь по траве распространился на ближайший населённый пункт. Предварительная причина пожара — аварийный режим работы линий электропередачи.
На месте происшествия работает комиссия, которая проведёт оценку ущерба, нанесённого огненной стихией.
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