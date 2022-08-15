Тбилиси, 15 августа, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Ожидаемый урожай винограда в этом году 300 тыс. тонн, что может стать рекордом для страны. Об этом 15 августа заявил на совещании премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

Rk.gov.ru Виноград

«Ни один килограмм винограда не останется не сданным. Государство максимально окажет поддержку нашим виноградарям», — сказал глава правительства.

Гарибашвили отметил, что выращивание винограда и виноделие является стратегической отраслью для Грузии. Правительство выделит субсидии, чтобы килограмм белого винограда при сдаче фермерами стоил не менее 0,9 лари (около 20 рублей).

Стоит отметить, что в 2021 году Грузия экспортировала на российские рынки более 62,1 млн бутылок вина, что больше, чем годом ранее на 8%. Рост объёма экспорта в другие страны вырос сильней. На Украину Грузия поставила 12,9 млн бутылок, что больше, чем 2020 году на 21%, в Польшу — 7 млн (больше на 34%), в Китай — 5,9 млн, а в Казахстан — 4,2 млн.