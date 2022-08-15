Рязань, , 15:53 — REGNUM Автопробег «Победа в наших сердцах», стартовавший 6 августа в Ханты-Мансийске, встретили в Рязани, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе правительства региона.

Ретро пробег https://www.ryazangov.ru

Международная медиаэкспедиция идёт в рамках проекта «Север для Победы. Каждый для дела мира». В Рязани ретро технику приветствовали на Площади Победы — здесь прошёл митинг, участники экипажей возложили цветы к Вечному огню. Колонна автомобилей «Победа» затем отправилась в Михайлов, там запланированы встречи с ветеранами, представителями общественных и молодёжных организаций, посещение воинских мемориалов.

Участники ретро пробега преодолеют более 10 тысяч километров по дорогам России и Белоруссии.