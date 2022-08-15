Астрахань, , 15:49 — REGNUM В Астраханской области 15 августа выявлены 112 пациентов с коронавирусом — на 28 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы 23 человека. Всего на территории региона выявлено 121 тыс. 885 положительных результатов исследования.

115 тыс. 960 человек выписаны после курса лечения, в том числе 13 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 34 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.