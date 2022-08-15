Астрахань, 15 августа, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Астраханской области 15 августа выявлены 112 пациентов с коронавирусом — на 28 меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки госпитализированы 23 человека. Всего на территории региона выявлено 121 тыс. 885 положительных результатов исследования.

115 тыс. 960 человек выписаны после курса лечения, в том числе 13 — за последние сутки.

За весь период скончались 3 тыс. 34 человека. Не подтверждено новых летальных случаев.