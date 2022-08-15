Джакарта, , 15:48 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 3588 носителей коронавируса, сообщает CNN Indonesia.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По состоянию на 15 августа в Индонезии выявлено 6 286 362 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 4508 человек. Всего коронавирусом в стране переболели 6 076 929 человек.

В период с 14 по 15 августа от COVID-19 умерли 26 человек. Всего эпидемия унесла жизни 157 252 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, загорелся склад нефти и нефтепродуктов в городе Джамби в Индонезии.

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